سلطان عُمان يجري تغييرات في مجلسي الدفاع والأمن الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - مسقط (وكالات)

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق أمس، ثلاثة مراسيم بإعادة تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني، وإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المرسوم الأول نص على أن تشكيل مجلس الدفاع ينعقد برئاسة السلطان ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ووفق المرسوم، يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

وطبقاً للوكالة، ينص المرسوم الثاني على تشكيل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان وعضوية وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ووفق المرسوم، يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني، ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء. وتضمن المرسوم الثالث ترقية العميد الركن ناصر بن صالح بن سعود المعولي إلى رتبة لواء ويعين أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني في المكتب السلطاني، وترقية العميد الركن سليمان بن خالد بن سليمان الزكواني إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني، وترقية العميد الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب إلى رتبة لواء، ويعين قائداً لقوة السلطان الخاصة.