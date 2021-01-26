دجل سياسي.. “الجنّ” تحكموا في قرارات بعض المسؤولين الإيرانيين!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 10:33 مساءً

قد يزول العجب أحياناً إن علم متابعو أحوال السياسة الإيرانية في الآونة الأخيرة، كيف تدار الأمور في أروقة نظام الملالي، خاصة لجهة التخبط والعشوائية في قرارات السياسة الداخلية الإيرانية.

وبحسب ما كتب الصحافي “محمد مجيد الأحوازي” في جريدة القبس، فقد كشف أحمد توكلي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، عن استخدام الجن والشعوذة لصنع القرار من قبل بعض مسؤولي النظام الإيراني.

وقال توكلي وهو أحد المرشحين للمشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة: «في السنوات الأخيرة، شارك بعض الأشخاص الذين يدعون بأنهم يتحكمون بالجن يعرفون علم الغيب، بمساعدة بعض المسؤولين الإيرانيين، لاتخاذ القرارات».

وأضاف توكلي وفقاً لـ «موقع ألف» الإيراني : «خلال السنوات الماضية اتخذت بعض القرارات الغامضة والفاشلة من قبل بعض المسؤولين الإيرانيين، وتبين لاحقاً بأن هؤلاء المسؤولين اتخذوا هذه القرارات وفقاً لنصائح بعض الأفراد، الذين يزعمون بعلم الغيب على حد تعبيره».

وأكد توكلي بأنه هناك بعض القضايا على صلة بهذا الموضوع، تخضع للتحقيق من قبل منظمة الشفافية والعدالة الإيرانية.

وفي وقت سابق أشار المرشد الإيراني خامنئي في خطابه المثير للجدل – والذي حمل اتهاماً لأميركا بـ «صناعة فيروس كورونا» – إلى « دور الجن » في السياسة، وقال إن لدى ايران «أعداء من الجن» يتعاونون مع أعداء إيران الآخرين على حد قوله.

وأشار احمد توكلي وفقاً لموقع الف الإيراني إلى وجود شخص يدعى «رضا مطلبي كاشاني»، يزعم ارتباطه بالجن وعالم الغيب، و لديه شبكة كبيرة من العلاقات، وعلى اتصال بمسؤولين ايرانيين رفيعي المستوى ورجال دين بارزين، بما فيهم رضا بناهيان أحد رجال الدين المرتبطين بمكتب المرشد الإيراني علي خامئني.

وجرت العادة أن يروي مسؤولو النظام الإيراني وأئمة الجمعة، بعض القصص الدينية الغريبة في عدة مناسبات مختلفة، وعادة ما تذهل الشارع الإيراني، وفي كثير من الحالات تتحول الى السخرية.