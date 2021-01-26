أصغر معتقلي “حراك الريف” يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

جدة - عبدالحي حسين - أعلن محمد بوهنوش المعتقل على خلفية “حراك الريف”، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، داخل سجن سلوان، في مدينة الناظور، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بحسب ما كشف عنه أحد أقاربه.

وقال أحد أقاربه، عبر تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، إن محمد بوهنوش “سيدخل في إضراب عن الطعام، احتجاجا على إيداعه في جناح أمني قاس مع أخطر المجرمين”.

ودعا المصدر نفسه، المعنيين بالأمر إلى “التدخل في القريب العاجل للحد من معاناة المعتقل محمد بوهنوش”، والذي يعد أصغر معتقلي “حراك الريف” سنا، والمحكوم عليه ب15 سجنا نافذا.

ويذكر أن معتقلي “حراك الريف” الستة الذين كانوا قابعين في سجن طنجة2، دخلوا في إضراب عن الطعام مفتوح منذ الأربعاء الماضي، قبل ترحيلهم وتفريقهم نحو سجون وجدة والعرائش.

وفي هذا السياق، دعا أحمد الزفزافي، مندوبية السجون إلى الكشف عن مصير نجله ناصر وزميله محمد جلول، المعتقلين على خلفية حراك الريف، وذلك بعد قرار ترحيل السجناء الستة المعتقلين في سجن طنجة 2، متهمة إياهم بممارسة “سلوكات مشينة ومخالفات خطيرة”.