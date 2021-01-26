شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ يزورون الأكاديمية الوطنية للتدريب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من أعضاء مجلسى النواب و الشيوخ ، من خريجي دفعة الفريق محمد العصار من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP) ،الأكاديمية الوطنية للتدريب، وضم الوفد النواب " نهى زكي، عمرو نبيل، راجية الفقي، هيام بنيامين، محمد لطفى من أعضاء مجلس الشيوخ ، ومنال هلال عضو مجلس النواب.

والتقى النواب الدكتورة رشا راغب ، المدير التنفيذي للأكاديمية، معربين عن شكرهم وامتنانهم للأكاديمية على دورها الفعال فى مدهم بالدراسات والخبرات العملية الثرية، والتى ستمكنهم من إحداث تغيير إيجابي وفعال فى الدولة المصرية.