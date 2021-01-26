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أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ يزورون الأكاديمية الوطنية للتدريب .. صور

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القاهرة - سامية سيد - زار وفد من أعضاء مجلسى النواب و الشيوخ ، من خريجي دفعة الفريق محمد العصار من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP) ،الأكاديمية الوطنية للتدريب، وضم الوفد النواب "  نهى زكي، عمرو نبيل، راجية الفقي، هيام بنيامين، محمد لطفى من أعضاء مجلس الشيوخ  ،  ومنال هلال عضو مجلس النواب.

 

والتقى النواب الدكتورة رشا راغب ، المدير التنفيذي للأكاديمية، معربين عن شكرهم وامتنانهم للأكاديمية على دورها الفعال فى مدهم بالدراسات والخبرات العملية الثرية، والتى ستمكنهم من إحداث تغيير إيجابي وفعال فى الدولة المصرية.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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