أرباب النقل السياحي يطالبون اعفاءهم من الضريبة على المحور إلى غاية فاتح يونيو المقبل

جدة - عبدالحي حسين - راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، اليوم الإثنين، محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بشأن “إعفاء النقل السياحي من الضريبة على المحور”، داعية إياه إلى “”اصدار قرار عاجل يسمح لمركبات النقل السياحي بمزاولة أنشطتها دون أداء الضريبة المذكورة إلى غاية فاتح يونيو عوض فاتح فبراير”.

وأوضحت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في المراسلة المذكورة، توصل “اليوم24″، بنسخة منها، “أن ارباب النقل السياحي يطالبون بإعفاءهم من ضريبة المحور لسنة 2021، نظرا لأن القطاع السياحي مازال يعاني الشلل منذ شهر مارس الماضي، وهو ما يكلف المقاولات والمهنيين خسائر فادحة مازالت مستمرة بسبب استمرار الأزمة في السوق العالمية والوطنية”.

واكد المصدر نفسه، أن “قطاع السياحة بالمغرب وضمنه قطاع النقل السياحي يعيش

وضعية متأزمة جراء تبعات أزمة جائحة “كوفيد19″، كما أن جميع مركبات النقل السياحي أدت الضريبة على المحور لسنة 2020 دون أن تشتغل معظم ظهور السنة”.

وأشارت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إلى أن ” جميع المؤشرات تدل على استمرار الشلل بعد دخول دول القارة الأوروبية، التي تعد المصدر الأول للسياح الوافدين إلى المغرب، في موجة جديدة من جائحة دفعت مجموعة من الدول إلى فرض الإجراءات الاحترازية من جديد”.