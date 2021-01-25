رئيس الوزراء الإيطالي يعلن أنه سيستقيل غدا الثلاثاء

جدة - عبدالحي حسين - أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم الاثنين، أنه سيقدم استقالته يوم غد الثلاثاء، على إثر أزمة سياسية نجمت عن انسحاب حزب “إيطاليا فيفا” من الائتلاف الحاكم.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن كونتي سيعقد غدا صباحا اجتماعا لمجلس الوزراء لإبلاغهم بقرار التوجه الى مقر رئاسة الجمهورية من أجل الاستقالة.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية يأمل كونتي في أن يحظى بتكليف من الرئيس سيرجيو ماتاريلا في محاولة لتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت المصادر ذاتها أن “الأزمة السياسية التي تسبب فيها ماتيو رينزي زعيم حزب إيطاليا “فيفا” قد تدفع البلاد نحو “خطر إجراء انتخابات مبكرة”.

من جانبه ، أكد نيكولا زينغاريتي الأمين العام للحزب الديمقراطي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم أنه يريد تجنب العودة لصناديق الاقتراع بأي ثمن والعمل على إرساء “سلطة تنفيذية موثوق” بها، وحكومة ذات قاعدة برلمانية واسعة مؤيدة لأوروبا”، أي حكومة جديدة بقيادة كونتي.