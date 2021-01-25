فيضانات الدار البيضاء..مطالب للعمدة بنشر الالتزامات التعاقدية مع “ليديك”

جدة - عبدالحي حسين - على خلفية الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، دعت “تراسبرانسي” المغرب، عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، إلى نشر الالتزامات التعاقدية لمجلس المدينة مع الشركة المفوض لها “ليديك” وبالمقتضيات المتعلقة بتنفيذها.

واعتبرت “تراسبرانسي” أن “الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، طرحت للنقاش العمومي مسؤوليات مجلس الجماعة وشركة “ليديك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالدار البيضاء”.

وشددت تراسبرانسي على أن “هذا الإجراء حق مشروع للمواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تحكم حياتهم اليومية، ومن شأنه تنوير الرأي العام حول النقاش العمومي الجاري”.

وقال المصدر نفسه، إن نشر الالتزامات التعاقدية لمجلس المدينة مع الشركة المفوض لها “ليديك” وبالمقتضيات المتعلقة بتنفيذها، سيكون “طبقا للفصل 27 من الدستور والقانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، واستنادا إلى القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، لنشر عقد التدبير المفوض المبرم مع شركة ليديك بكافة ملحقاته وتعديلاته، وكذا التقارير التي تم إعدادها خلال السنوات العشر الماضية من قبل لجنة المراقبة الدائمة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض، بالإضافة إلى لجنة تتبع التدبير المفوض البرامج الاستثمارية لشركة ليديك على مدى السنوات العشر الماضية”.