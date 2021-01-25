إصابات فيروس “كورونا” تتجاوز 100 مليون مصاب في العالم

جدة - عبدالحي حسين - تجاوز عدد مصابي فيروس كورونا في العالم إلى حدود، مساء اليوم السبت، 100 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 2,143,085 حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 100 مليونا، شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 71,936,326 مليون؛ بنسبة تجازوت 72 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، حوالي 28 مليون شخص بنسبة بلغت 28 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 110,365 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وإلى حدود الساعة توفي أكثر من 2,143,085، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2 في المائة، فيما تم تسجيل أزيد من 10 ألف، وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز 25,702,500 مليون إصابة، و 429,497 ألف وفاة، فيما احتلت الهند المركز الثاني ب 10,668,674 مليون إصابة.