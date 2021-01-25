شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. مواجهات بين الأمن ومحتجين بعد وفاة محتج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة سبيطلة غرب تونس مواجهات مساء أمس الاثنين، بين محتجين وقوات الأمن، بعد انتشار أنباء عن وفاة محتج خلال الاضطرابات التي اجتاحت المدينة ومناطق أخرى في البلاد قبل نحو أسبوعين.

وتوفي الشاب هيكل الراشدي أمس في مستشفى بمدينة سوسة بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس.

وتحقق النيابة العامة في الحادث في ظل وجود روايتين، إذ تقول عائلة الضحية إنه أصيب بعبوة غاز على رأسه من قبل الأمن فيما تقول وزارة الداخلية إن الراشدي قد يكون سقط من على سلم في حادث منزلي.

واحتجت مجموعات من الشباب في شوارع المدينة بقطع الطرق وحرق العجلات المطاطية.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن عددا من المحتجين حاولوا اقتحام مقر للأمن وحرقه قبل أن ينجح الأمن في تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.