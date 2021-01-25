شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم الاستقالة من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تقديم استقالته في اجتماع لمجلس الوزراء صباح غد الثلاثاء، بعد أن نجت حكومة الأقلية التي يترأسها بفارق ضئيل من تصويتين على الثقة الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة في وقت متأخر اليوم الاثنين، إن كونتي سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الساعة 9 صباحا، وبعد ذلك سيقدم استقالته مباشرة إلى الرئيس.

وأفادت تقارير إعلامية أن تحالف يسار الوسط السابق يأمل في أن يحصل كونتي مرة أخرى على تفويض لتشكيل حكومة جديدة. بعد فوزها بتصويتين على الثقة الأسبوع الماضي، تواجه حكومة الأقلية بزعامة كونتي اختبارات جديدة في البرلمان في الأيام المقبلة ، حيث من المتوقع أن تخسر تصويتا مهما في مجلس الشيوخ بشأن سياسة العدالة.