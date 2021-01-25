شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن سيتعامل مع الصين بمنهج «الصبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة في منافسة شديدة مع الصين وإن الرئيس جو بايدن يرغب في تناول العلاقات مع بكين بمنهج "الصبر".

وقالت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن نبدأ (انطلاقا) من منهج الصبر فيما يتصل بعلاقتنا مع الصين".

وأضافت: "هذا يعني أننا سنجري مشاورات مع حلفائنا. يعني أننا سنجري مشاورات مع الديمقراطيين والجمهوريين، وأننا سنسمح لعملية التفاعل بين المؤسسات أن تشق طريقها لبحث وتقييم الكيفية التي يمكن أن نتبعها للمضي قدما بعلاقتنا".