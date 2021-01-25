المالية البرلمانية ووفد من كردستان يناقشان تخصيصات الاقليم بموازنة 2021

بغداد - ياسين صفوان - ناقشت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، مع وفد من اقليم كردستان تخصيصات الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وجاء في بيان للجنة، أن "نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي ترأس اجتماعاً ضم اللجنة المالية ووفداً من حكومة إقليم كردستان يترأسه نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طلباني، حيث ناقش الاجتماع تخصيصات الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

وأكد السامرائي خلال الاجتماع "حرص الجميع على ضرورة تقريب وجهات النظر والاتفاق على اليات حل الإشكاليات المتعلقة بحصة الإقليم وما يقابلها من التزامات يتوجب الوفاء بها للحكومة الاتحادية".