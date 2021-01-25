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المالية البرلمانية ووفد من كردستان يناقشان تخصيصات الاقليم بموازنة 2021

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بغداد - ياسين صفوان - ناقشت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، مع وفد من اقليم كردستان تخصيصات الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وجاء في بيان للجنة، أن "نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي ترأس اجتماعاً ضم اللجنة المالية ووفداً من حكومة إقليم كردستان يترأسه نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طلباني، حيث ناقش الاجتماع تخصيصات الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

 

وأكد السامرائي خلال الاجتماع "حرص الجميع على ضرورة تقريب وجهات النظر والاتفاق على اليات حل الإشكاليات المتعلقة بحصة الإقليم وما يقابلها من التزامات يتوجب الوفاء بها للحكومة الاتحادية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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