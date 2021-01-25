شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الإيطالية تعلن أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سيتقدم غدا باستقالته من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سوف يتقدم غدا الثلاثاء باستقالته من منصبه خلال اجتماع للحكومة.



وجاء الإعلان مساء اليوم الاثنين بعد فوز كونتي بفارق ضئيل في تصويتين على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي.

وانهار تحالفه الأصلي في روما في 13 يناير بسبب انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي "إيطاليا فيفا"، نتيجة لخلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تواجه حكومة الأقلية بزعامة كونتي اختبارات جديدة في البرلمان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تخسر تصويتا رئيسيا في مجلس الشيوخ بشأن سياسة العدالة.