الكويت ترجئ المرحلة الثانية من استئناف الرحلات الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن قرار لمجلس الوزراء إن حكومة الكويت أرجأت المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30 % من مستويات ما قبل الجائحة.



وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء أمر أيضا الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وبدأت الكويت المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الجوية في أغسطس من العام الماضي بقدرة استيعاب مخفضة للركاب قالت إنها ستستمر ستة أشهر يتم بعدها السماح بقدرة استيعابية قصوى تبلغ 60%.

وقال مصدر إن الكويت خفضت "الأحد" عدد القادمين يومياً إلى البلاد على متن الخطوط الجوية الأجنبية بنسبة 80 % ليصل إلى ألف مسافر في مسعى للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.