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وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم "الإثنين"، وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها غداً الثلاثاء في الرياض.

 

وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.

 

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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