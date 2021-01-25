عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم "الإثنين"، وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها غداً الثلاثاء في الرياض.



وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.