«إلويز» يوقع المزيد من الضحايا في جنوب شرقي إفريقيا



ارتفع عدد قتلى العاصفة إلويز إلى 13 على الأقل، امس الاثنين، وفقاً لبيانات السلطات في منطقة جنوب القارة الإفريقية، حيث دمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والفيضانات مباني ومحاصيل، وشردت الآلاف. وكانت العاصفة إلويز إعصاراً مدارياً عندما وصلت إلى اليابسة عند إقليم سوفالا بوسط موزمبيق، يوم السبت الماضي، لكنها فقدت بعضاً من قوتها لتصبح عاصفة مدارية مع تحركها فوق اليابسة في زيمبابوي، وسوازيلاند، وجنوب إفريقيا وبوتسوانا.

وذكر المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث في موزمبيق أن ستة لقوا حتفهم، في حين ارتفع عدد النازحين لأكثر من ثمانية آلاف. وقُتل طفل في الخامسة من عمره في جنوب إفريقيا. وفي إقليم ليمبوبو المجاور دمر اندفاع المياه في أحد الأنهار جسراً.

وبلغ عدد القتلى في سوازيلاند، اثنين، وترددت أنباء عن مقتل ثلاثة في زيمبابوي، وواحد في مدغشقر. وحذرت هيئة المياه الوطنية في زيمبابوي من أن مياه السدود تفيض وقد تتسبب بالمزيد من الفيضانات باتجاه المصب.

من جانب آخر، تعتزم السلطات في العاصمة الإسبانية مدريد إزالة نحو 80 ألف شجرة تعرضت للتلف جراء عاصفة ثلجية قياسية. وقالت بورجا كارابانتي عضو مجلس مدينة مدريد إن الأشجار التالفة، التي تمثل 5 % من جميع الأشجار بالمدينة، باتت في حالة من التلف إلى حد أنها تشكل خطراً على السكان. ووعدت السياسية المحافظة، التي تعد مسؤولة عن النقل والبيئة في المدينة، بغرس أشجار جديدة بدلاً منها، وإن كانت لا توجد خطة محددة حتى الآن. وأضافت كارابانتي أن العاصفة فيلومينا، التي كانت مصحوبة برياح عاتية وتساقط مذهل للثلوج في مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي، يعتقد أنها تسببت بإتلاف نحو نصف عدد الأشجار في المدينة، والبالغ 1.6 مليون شجرة. (وكالات)