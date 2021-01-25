شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفع قيود السفر عن فنلندا وفيتنام والهند وقطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: (رويترز)

قالت الحكومة الروسية الاثنين، إنها رفعت حظراً للسفر عن فنلندا وفيتنام والهند وقطر، فرضته العام الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت: إن مواطني الدول الأربع يمكنهم السفر إلى روسيا بالطائرات. وسيُسمح للروس أيضاً بالسفر جواً إلى تلك الدول. وفرضت روسيا قيود السفر في بادئ الأمر يوم 16 مارس/آذار 2020 لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مركز التصدي لأزمة فيروس كورونا في روسيا الاثنين إن البلاد سجلت أقل من 20 ألف حالة إصابة يومية جديدة بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.