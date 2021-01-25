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روسيا ترفع قيود السفر عن فنلندا وفيتنام والهند وقطر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: (رويترز)

قالت الحكومة الروسية الاثنين، إنها رفعت حظراً للسفر عن فنلندا وفيتنام والهند وقطر، فرضته العام الماضي للحد من انتشار فيروس .

وقالت: إن مواطني الدول الأربع يمكنهم السفر إلى روسيا بالطائرات. وسيُسمح للروس أيضاً بالسفر جواً إلى تلك الدول. وفرضت روسيا قيود السفر في بادئ الأمر يوم 16 مارس/آذار 2020 لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مركز التصدي لأزمة فيروس كورونا في روسيا الاثنين إن البلاد سجلت أقل من 20 ألف حالة إصابة يومية جديدة بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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