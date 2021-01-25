شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإيطالي يستقيل الثلاثاء بعد اجتماع للحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (رويترز)

قال مكتب مجلس الوزراء الإيطالي: إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سيقدم استقالته لرئيس الدولة الثلاثاء بعد اجتماع للحكومة؛ لإبلاغ الوزراء بقراره.

وذكرت مصادر سياسية أن كونتي يأمل أن يمنحه الرئيس سيرجيو ماتاريلا تفويضاً بتشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم أوسع في البرلمان. وفقد كونتي أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، عندما انسحب شريكه الأصغر حزب إيطاليا فيفا (تحيا إيطاليا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي من ائتلافه؛ بسبب خلاف حول أسلوب تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا والركود الاقتصادي.