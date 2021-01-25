شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «أبل» يخترق 145 دولاراً و«تيسلا» يختبر الـ 900 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز في تداولات متقلبة يوم الاثنين حيث يستعد المستثمرون لأسبوع مليء بالأرباح يتضمن تقارير من أكبر شركات التكنولوجيا.

ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً للأسهم بنسبة 0.1%، بدعم من أسهم المرافق والعقارات. وحقق ناسداك المركب الذي ارتفع بنسبة 0.4٪ عن الإغلاق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الجلسة التي شهدت صعوده بأكثر من 3% وتراجعه إلى المنطقة الحمراء في جلسة شهدت مضاربات على أسهم التقنية. وخسر مؤشر داو جونز، الأقل عرضة للتغيرات في أسهم التقنية، أكثر من 80 نقطة. عند أدنى مستوى في الجلسة، انخفض المؤشر الصناعي بأكثر من 400 نقطة.

ويشهد الأسبوع، إعلان 13 شركة من أصل 30 سهماً في داوجونز وحوالي 111 شركة من أصل 500 سهم في ستاندرد آند بورز نتائجها الفصلية. ومن بين الأسماء القيادية، أبل ومايكروسوفت ونتفليكس وتيسلا وماكدونالدز وهانويل وكاتربيلار وبوينج.

وارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 2.7% وأغلقت عند 140 دولارا قبل تقريرها ربع السنوي بعد جرس جلسة الأربعاء، وقفز السهم خلال الجلسة الإثنين بأكثر من 4% مخترقاً مستوى 145 دولاراً للمرة الأولى. كذلك ارتفعت أسهم تيسلا 4% عند 880 دولاراً بعدما سجلت خلال الجلسة مستوى جديد مخترقة مستوى 900 دولار.