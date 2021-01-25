شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: نسير بخطى متميزة فى معركة التنمية الشاملة لوجه جديد للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسى وعضو مجلس الشيوخ، التهنئة لرجال الشرطة فى حلول عيدهم، مقدما التحية لشهدائنا الأبرار الذى راحوا ضحية الوطن منهم، مؤكدا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أكدت على معركة رئيسية لازالت تخوضها الدولة المصرية بقوة وتسير بها وفق خطى ثابتة ومتميزة وهى "البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة" لنكون أمام وجه جديد للدولة المصرية بتغييرات ملموسة على أرض الواقع، والتى تسهم فى مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حق الإنسان فى التنمية يجرى بجميع ربوع مصر.

ولفت إلى أن المتتبع لمسار التطور فى مصر يجد وبالمقارنة للست سنوات الماضية بأن هناك فارق كبير فى معدل النمو، ودفعة كبيرة لتنمية الصعيد فلم يعد هناك إقليم بمصر لم يشاهد التطور كما أنه أصبح هناك نوعية جديد من التنمية فنحن نتحدث عن مخطط تدريجى يستهدف الوصول لحياة أفضل للمواطن بمنازل صحية وصرف صحى ومرافق متكافئة ومتطورة".

وشد أن الدولة المصرية ولأول مرة تتخذ قرار بتطوير 1500 قرية من أصل 5000 قرية خلال 3 سنوات، والمتوقع أن يتم استكمال الباقى فى أقل من هذه المدة، موضحا أن القيادة السياسية تحرص فى الوقت الحالى على أن يشعر المواطن بأنه بوطن يليق به وأن الدولة حقها بأن تكون فى صفوف متقدمة.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة حريصة على النهوض فى كافة المجالات ضمن مخططات موضوعة للانتشار والاختراق الجغرافى والانفتاح على دول العالم بعلاقات جديدة، بجانب دعم الدولة بصناعات ومشروعات تزيد من دخل المواطنين وتفتح منافذ جديدة للاقتصاد والعمل على تشجيع الصادرات ومن ثم القدرة على الدخول فى السوق العالمية بجانب التركيز على الزراعة وتحسين المحاصيل.



وشدد أن الدولة عملت خلال الفترة الأخيرة، على رفع مستويات المعيشة وزيادة الدخل الخاص بالمواطن وتبنى مخطط للعمران والسعى لإنشاء مدن بطموح جديد.

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة عيد الشرطة على أهمية استمرار اليقظة والجهد من الجميع لمحاصرة وتطويق أى محاولة بائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصرى العظيم، مضيفا: "إن تحقيق ما نصبو اليه من تقدم وازدهار فى كافة المجالات يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة وأرض ثابتة، ونحن اليوم نخوض معركة لا تقل ضراوة أو أهمية، وهى معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل افضل للأجيال ال قادمة ومن هنا فقد عقدنا العزم على أن نفعل ما هو فى مصلحة وطننا شعبنا دون النظر إلى أى مصالح أخرى.