شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة أمام مجلس النواب: لدينا 10ملايين مصرى الخارج مسجلون لدى الوزارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، جهود حل أزمة العالقين المصريين إثر توقف حركة الطيران العالمية خلال الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا، مؤكدة أن قرار القيادة السياسية بعودة العالقين بالخارج كان مهم جداً.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، أن مصر وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تغلق أبوابها أثناء جائحة فيروس كورونا العالمية أمام استقبال أبنائها الراغبين في العودة، في الوقت الذي أغلقت فيه معظم الدول مطاراتها، مشيرة إلي أن مصر لديها 10 مليون مصري في الخارج مسجلين لدى الوزارة.

وقالت الوزيرة، أن الرئيس السيسي ومنذ بداية جائحة كورونا أصدر توجيهاته بأن أي مصري يريد العودة إلى بلده يجب التعامل معه سريعا ، وتسهيل كافة الإجراءات ، مشيرة إلي جائحة كورونا وضعت أسلوبا جديدا للتعامل مع مفهوم الأزمة عبر تعريف مصطلح "عالق" من المصريين في الخارج، موضحة أنه لم يكن لدينا تعريف واضح لمعنى "عالق خارجي " ، مشيرة الى أن كافة مؤسسات الدولة عملت على هذا الملف ، موضحة أن مصر لم تتعامل مع هذه الأزمة لمجرد عودة المغترب فقط ولكن تم النظر أيضا في مستقبله وخصوصا الوظيفي ، مشيرة الى أنه تم التواصل مع وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الماضى

وأشارت الوزيرة، إلي أنه منذ اللحظة الأولي للجائحة تم تشكيل غرفة عمليات وإطلاق خط ساخن للتواصل مع المصريين بالخارج ممن تواجههم مشاكل في مغادرة البلاد والعودة إلى أعمالهم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها عدد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الشأن خصصت الوزارة بريد إلكتروني ورقمي تواصل عبر الواتس آب لتلقي الاستفسارات والشكاوى، وكذلك إعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة.

ونوهت الوزيرة، إلي أنه تم العمل على التنسيق والتواصل مع مختلف الوزارات وبعثاتنا الدبلوماسية بالدول المعنية للتعاون في حل تلك المشكلات حيث تم بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات ومنها التواصل مع سفير الكويت بالقاهرة لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات، وكذا التواصل مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، بعد إجراء فحص PCR، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة، إنه تم تخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية، فضلا عن التواصل وتنسيق الجهود نحو حل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن، والتواصل والتنسيق لإعادة ما يقرب من 3000 من المصريين عالقين بالسودان، فضلا عن التواصل والتنسيق لتيسير تغيير المصريين بالخارج موعد عودتهم لمصر قبل 19 مارس.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات، حيث تم التواصل مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب ووزارة الطيران المدني المصرية، لتنسيق عودة 8 عاملين بشركة السويس للحاويات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد في تنفيذ طلب عودتهم في أقل من 24 ساعة، يأتي ذلك فضلا عن حل مشكلات الحالات الإنسانية من خلال التواصل والتنسيق مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.

ونوهت الوزيرة، إلي نجاح وزارة الهجرة في التنسيق لعودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة، وذلك بالتنسيق مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس.

وفيما يتعلق بالمعتمرين المصريين الذين انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة، أكدت الوزيرة، أنه تم التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة، من الآثار القانونية والالتزامات المالية المرتبة على تأخرهم أو انتهاء تأشيراتهم، شريطة التقدم إلى وزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني eservices.haj.gov.sa.

كما أشارت الوزيرة ، إلي التنسيق مع وزير الطيران المدني المصري محمد منار تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، وذلك بعد أن طالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلي تجميع الأعداد من كل الولايات، وذلك لرصدها وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن، فضلا عن التنسيق مع السلطات البريطانية ووزير الطيران المدني المصري لتسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة تحديدًا من مطار "جاتويك"؛ لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة، وبالفعل تم تسيير طائرتين يوم 26 مارس الماضي.

ونوهت الوزيرة، إلي حرصها التواصل مع أبناء مصر حول العالم، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

ولفتت وزيرة الدولة للهجرة إلي المبادرة المجتمعية التي تم إطلاقها بعنوان "خلينا سند لبعض" بين أرجاء الجاليات المصرية في الخارج، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، عقب قرار وقف الطيران الاستثنائي وعودة المصريين بالخارج، ولاقت قبول كبير لدى ابناء الجاليات المصرية في الخارج.