شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نتلقى آلاف الطلبات من الشباب للانضمام للتنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمينة صابر عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إننا نتلقى آلاف الطلبات من الشباب للانضمام للتنسيقية، مضيفة أن شعار ثورة يناير كان إنسانى وعادل جدا وطبيعى ومنطقى لأى وطن.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجه الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن التنسيقية مجموعة من الشباب المتنوع فى اختلاف الآراء لوضع استراتيجية لنجاح تجربة الحزب، مضيفة أن هناك العديد من الشباب فى التنسيقية تعمل فى أكثر من ملف مع الحكومة ورجال الأعمال أيضا.

وتابعت أن التنسيقية تتجه إلى عيش المواطن على حياة كريمة تليق به، مضيفة أن عيد الشرطة اليوم و25 يناير جميعها كانت صراعات من أجل قواعد أمينة لبلدة، وتقدم حقيقى للدولة.