شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مجلس النواب سيمارس صلاحياته بأريحية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو درويش عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن المجلس سيمارس صلاحياته بأريحية كبيرة، والمجلس الحالى به حالة من التنوع والاستقرار الكبير التى تشهدها البلد تجعل هناك فرصة أكبر لفكرة الرقابة بجانب التشريع".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجه الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة،: "هناك استجابة للحكومة المصرية لاستدعاء الوزراء لمناقشتهم فى البرامج الحكومية التى تم تنفيذها، والمجلس سيمارس صلاحياته باريحية، وهناك كثرة للشباب يجعل هناك ديناميكية كبيرة، والجلسات تستمر بالساعات".

وتابع : "لدينا مناقشات هامة مع الحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وهناك تنوع فى المجلس بين الشباب وأهل الخبرة، وهناك تعاون مع مجلس الشيوخ والتى سيواجهون تحديات كبيرة فى سن تشريعات وقوانين تشعر المواطن بأن هناك حاجة من الانتعاش الاقتصادى".