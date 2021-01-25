شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: أصحاب عقارات ومحلات حصلوا على منحة الـ500 جنيه فى جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءلت النائبة رحاب الغول، عن الآلية التى تم بناء عليها تنفيذ المنحة التى أمر بها الرئيس للعمالة غير المنتظمة فى جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هناك 1700 عامل من هذه العمالة بقنا لم تحصل عليها، فى الوقت الذى حصل عليها ملاك العقارات والمحلات.

وأضافت النائبة فى تعقيبها على بيان وزير القوى العاملة الذى القاه اليوم عن تنفيذ وزارته لبرنامج الحكومة، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تعيين نسبة الـ 5% لذوى الاحتياجات لا تلتزم به الحكومة ولا القطاع الحكومى، وإنما مطبق فقط بالقطاع الخاص.

وطالبت بوجود مركز تدريب مهنى بشمال قنا أسوة بما هو موجود بجنوب المحافظة من أجل تدريب وتأهيل العمالة.

وطالبت النائبة إيمان العجوز، وزير القوى العاملة بإعطاء الالوية القصوى لرفع اسم مصر من القائمة السوداء، والذى تم ادراجه بناء على قرار منظمة العمل الدولية.

وقالت العجوز مراكز التدريب، "حبر على ورق" بتعطى شهادات بدون أن تخرج عنصر بشرى قادر عل مواجهة التحديات الدولية.