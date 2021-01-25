شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: وزارة القوى العاملة تقوم بمجهود كبير من أجل العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب التجمع، إن وزارة القوى العاملة تقوم بمجهود كبير من أجل العمال، والوزير تحدث اليوم عن بعض مشاكلهم فى المؤسسات، مضيفا أن محاولات تشغيل الشباب، ودعمهم فى عدد من المواقع والمحافظات، وهذا التنسيق جيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجه الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة،:"النواب لديهم بعض الاستفسارات، خاصة فى مسألة دور القوى العاملة فى مساندة عمال شركة الحديد والصلب، ودورها في دعم الشباب في مسألة التحول الرقمي، وقوانين العمل وحماية العامل المصري من أي مشكلات يجدها في عمله، وحمايته من القرارات التعسفية".

وتابع : " سامح شكرى، وزير الخارجية، سيكون أمام البرلمان غدا، و سوف يتم طرح العديد من الموضوعات الحساسة، مثل السد الإثيوبى، ونعد الشعب المصرى أن نناقشها بعمق وبالأرقام".

وأوضح : "وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فإنها بذلت مجهودا كبيرا في عدد من القضايا وعلى رأسها مسألة العالقين في الدول الخارجية، وتحدثت الوزيرة عن بعض التفاصيل مثل عودة الجثامين، وأيضا الرغبة في المزيد من التمويل لصندوق العاملين في الخارج".