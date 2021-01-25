شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..وزيرة التجارة تستعرض رؤية جهاز المشروعات الصغيرة وإنجازاته أمام لجنة النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الإفريقية، برئاسة النائب شريف الجبلى، اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة بيان الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الذى تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الماضى، وذلك لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع.

وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب كمال مرعى، لعرض خطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورؤيته في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والإجراءات التي اتخذت بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن المنتظر أن تصدق لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها غدا، برئاسة النائب محمود حسين، على خطة عمل اللجنة، وأيضا لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، تستكمل مناقشة خطة عمل اللجنة، والتصديق عليها.