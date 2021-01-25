شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان: "ناس فاتحة بيوتها من دولارات الشتيمة فى مصر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البعض يختزل حرية التعبير فى "شتيمة البلد"، مضيفا: "مع أن فى إطار حرية التعبير ممكن اطلع أقول أن هناك تطوير فى البنية التحتية والخدمات المرفقية، ولكن بلغة السياسة الحديث بالإيجاب عن البلد ليس مغرى ولن يجلب الأموال خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة وتحديدا اليوتيوب، وفى ناس فاتحة بيوتها من الدولارات اللى بتجيلهم من الشتيمة فى مصر سواء هم موجودين فى الداخل أو الخارج".

وتابع رضوان، خلال ندوة "البرلمان والناس"، قائلا: "النقطة المهمة هنا من يتحدث إلى الغرب، وكما ذكرت من قبل متخذو القرارات بدول الغرب هم المؤسسات التشريعية ولكل برلمانى فى الغرب مساعديه ويتم التواصل مع هؤلاء المساعدين بطرق مختلفة لتغذيتهم بكبسولات سلبية ورؤى وأهداف معينة ضد مصر بالحديث عن ادعاءات الاختفاء القسرى وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف: "ورغم أنى أعتبر أصحاب تلك الأجندات خونة لكن لا ألوم عليهم قدر ما ألوم على أنفسنا لأننا لسنا على نفس المستوى من التواصل مع الغرب فى هذا الشأن، وبالتالى يجب خلق قنوات تواصل مباشرة مع الغرب بأجندة معينة لأن النائب فى الغرب ليس لديه وقت للبحث ويستقى معلوماته عبر رسائل واضحة وموجهة ويخرج النائب لإطلاق التصريحات دون دراية أو بحث كامل، والتواصل هنا مهم سواء بدعوتهم لزيارة مصر أو خلق قنوات تواصل إلكترونية".