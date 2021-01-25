تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصرى بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

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القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصرى بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير.

تعمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق بكافة لجانها وأعضائها، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضًا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع، من خلال جيل جديد من الشباب يؤمن بأنه جزء من نسيج المجتمع المصرى، يدرك مسئولياته تجاه وطنه، يعى قضايا الوطن وأهمية حماية أمنه القومى كأولوية فى مواجهة التحديات.

ويجلس أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونواب التنسيقية بمختلف أيديولوجياتهم على مائدة واحدة، للتحاور من أجل مصلحة الوطن.