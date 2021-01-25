شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستعلامات: إجمالي ما يتم إنجازه فى مصر يتم تجاهله خارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للاستعلامات عليها دور كبير في مواجهة ما يثار ضد مصر وتوضيح الحقائق، مشيرا إلى ضرورة استخدام نفس السلاح الذي يستخدمه الآخر ضدنا.

وأكد رضوان، ضرورة تضافر الجهود واستخدام كل وسائل الحرب لدى المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية، لمواجهة تلك محاولات تشويه صورة مصر والعمل على توضيح الحقائق، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لبحث أوجه التعاون بين اللجنة والهيئة العامة للإستعلامات والعمل المشترك للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

من جانبه أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، نقيب الصحفيين، أن الهيئة تقوم برصد كل ما يثار حول حقوق الإنسان في مصر عبر وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة و عبر مكاتبنا الـ 9 في العالم و من خلال مراسلي وسائل الاعلام الأجنبية البالغ عددهم 1500 مراسل اجنبي فى مصر.

وأضاف أن خلال الأربع سنوات الأخيرة نجد أن هناك إيجابيات وبالطبع يوجد سلبيات تتعلق ببعض الممارسات المنسوبة لحقوق الإنسان، وتابع إجمالي ما يتم إنجازه في مصر يتم تجاهله خارجيا وهو مايعد أمر سلبي أيضا.

ورأي رشوان أن الانتقادات الموجهة للبناء المصري في تلك الفترة التى مازالت فترة انتقالية بعد ثورتين، أمر فيه ظلم كبير، مشيرا إلى أن الإعلام الأجنبي يعتمد في انتقادات على مصادر منفردة حيث يسمع للشاكين أو الزاعمين دون وجود رد مصري.

وشدد رشوان على ضرورة الرد المصري، قائلا " في معظم الأحيان عدم تحركنا السريع في أي مزاعم يجعل من تلك المزاعم حقائق"، واستشهد رشوان بواقعة تقرير منظمة هيومن رايتس التي زعمت وجود حالات تعذيب في السجون، حيث تواصلنا سريعا وأعلن النائب العام فتح تحقيق و طالبنا المنظمة بتقديم الادلة التي لديها، وكانت النتيجة عدم تقديم أي ادلة وبالتالي تم غلق التحقيق، وتابع، أقول كصحفي أن المجال الدولي ليس صديقنا وبالتالي أي طلقة صغيرة تتحول إلى دانة كبيرة وتتحول المزاعم إلي حقائق وبالتالي يكون الرد مهم جدا.

وأوضح ان مايتم حاليا من تنظيم زيارات مراسلين الوسائل الاعلامية الأجنبية للسجون يؤكد صدق خطوات مصر نحو حقوق الإنسان، ودعا رشوان ان يكون مجلس النواب وخاصة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لتكون جسر التواصل مع العالم، مؤكدا أهمية مد الجسور مع المعادين وليس الأصدقاء، من أجل نسف أي مزاعم تصل اليهم من جماعة الاخوان الارهابية وغيرها.

ومن جانبه طالب النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بضرورة عرض وشرح ما يتم من تقدم في مجال حقوق الإنسان باستخدام الآليات والوسائط الحديثة، وليس الوقوف عند مرحلة الرد على المزاعم او الاشتباك بشأنها.