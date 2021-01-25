شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة بيان وزير القوى العاملة للجان مجلس النواب المختصة لدراسته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الاثنين، إحالة بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، للجان المختصة بالمجلس، لدراسته ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، مع تكليف اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.

جاء ذلك بعدما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه سيرسل الرد على ملاحظات الأعضاء مكتوبة يوم الأحد المقبل.

وشهدت الجلسة بعض الملاحظات على بيان الوزير، وتركزت فى أهمية المطالبة بالاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة.

ووجه عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالا لوزير القوى العاملة، عن مصير عمال الحديد والصلب، مطالبا بالكشف عما دار فى المفاوضات معهم، خاصة بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام النواب منذ أيام، أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العامة.

وشدد عبد الفضيل فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، بحضور وزير القوى العاملة على ضرورة دمج العمالة غير المنتظمة فى الاقتصاد الرسمى، وأن يكون ذلك من خلال تشريع مستقر ومتكامل.

وأشار عبد الفضيل، إلى إشادات منظمة العمل الدولية بما يجرى فى مصر وانتخابات 2018 النقابية العمالية النزيهه أمر جيد جدا، وأن المواطن المصرى بات لديه صورة جديدة عن وزارة القوى العاملة وجهودها.

ونوه عبد الفضيل إلى أن الأرقام والبيانات الحكومية تعكس جهد وزارة القوى العاملة، مؤكدا على أن إيضاحات الوزير تتوافق مع ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وأن معظم البيانات والإنجازات تتم بمشاركة مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.