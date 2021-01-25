شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يشرح أسباب طلب الحكومة اعتماد إضافى بـ 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أسباب طلب الاعتماد الإضافى لموازنة 2020 هو التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة حاليا مما دفعنا إلى الاتجاه لانفاق استثنائى خاصة مع توقعات انفاق 5 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مشروع قانون باعتماد إضافى لموازنة 2020 /2021 بقيمة 2 مليار جنيه.

وتابع وزير المالية قائلا: من الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا له تكلفة مرتفعة بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها وزارة لاصحة ما يتطلب انفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا ".

وأشار إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه فى باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية من الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا له تكلفة مرتفعة بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها وزارة الصحة مما يتطلب انفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا "، مشيرا إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه.

وتابع: كانت توقعاتنا للفائض الأولى أن يصل إلى 2 % بقيمة 135 مليار جنيه ولم نستطيع تحقيقها وما تحقق بلغ 6, % بقيمة 35 مليار جنيه، وكنا نستهدف خفض الدين إلى 85 % و لن نستطيع تحقيق ذلك وستكون النسبة أعلى من ذلك، والإيرادات لم تاتى كما توقعنا و لدينا انفاق زيادة، و توقعات أن يصل العجز الى 140 مليار جنيه "، وأكد أن قيمة الاعتماد الإضافى لن تؤثر على العجز الأولى امام العجز الكلى.

و أشار إلى تفاؤله بالايرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب والتي شهدت زيادة في نصف العام الحالي بنسبة 12 %، و تساءل النائب ياسر عمر وكيل اللجنة عن إمكانية التعاقد على الامصال الخاصة بكروونا، مشيرا أن هناك دول كثيرة ستمنع دخول مسافرين اليها غير حاصلين على التطعيم، مطالبا بتوفير المصل للغالبية العظمى من المصريين خاصة من يسافرون و يحققون دخل لمصر، و عقب " معيط : قائلا :" جاهزين للمصل و الناحية المالية لن تكون عائق ابدا في الحصول على الامصال ، ولكن اقبال العالم على الاتفاق على الامصال سيجعل الامدادت تصل جزئية ".