شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية يقترح تشكيل لوبى مصرى لنقل الجهود المصرية فى مجابهة الإرهاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية تشكيل لوبى مصرى بالخارج، يستخدم لصالح دعم القاهرة توضيح الصورة الحقيقية وشرح الجهود المصرية فى مجابهة الإرهاب.

وقال "رشاد" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب خلال القاء بيان وزارة الهجرة عن برنامج الحكومة: "لماذا لا يتم صنع لوبى مصرى على غرار كثير من الدول، ليتم استخدامهم دعائيا لصالح مصر وسياسيا ويقوموا بشرح الإنجازات المصرية ودورها فى مواجهة الإرهاب".

وأضاف رشاد: "أننا لا نشعر أن ما يٌجرى فى الواقع بمصر لا يتم شرحه للدول الخارجية بشكل حقيقى، فى الوقت الذى تقوم فيه كيانات مأجورة ومنظمات عالمية لها توجهات وحضور كبير فى تسويق صورة مختلفة عن مصر، فاين دور أبناء مصر فى الدعاية الإنجازات المصرية".

وتابع: "ما قام به النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد لمدة 9 ساعات لمساءلة الحكومة فى سابقة برلمانية، ونحن أغلبية سياسية وطنية يهمنا أن كل التيارات السياسية الموجودة فى المجلس تقول رأيها حتى لو على حساب عدد الأغلبية فى القاعة".

من جانبها، قالت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، أن بيان وزيرة الهجرة أمام المجلس محترم وهناك حالة وعى فى التواصل مع المصريين بالخارج ولكن كيف نشعر بالآثار الإيجابية لذلك على الأرض خاصة أن من تركوا مصر نوعان ام غضبا أو يأسا.

وأضافت عبد الكريم: "نحن فى خطر حقيقى وأمام تحدى كبير فى عصر العولمة والإعلام المفتوح لاسيما وأن الدول تكسب سمعتها من خلال مؤسساتها، فلماذا لا نستخدم المصريين فى الخارج كسفراء ثقافيا لمصر وهم عددهم 14 مليون مواطن".

وطالبت "عبد الكريم" بتوفير محتوى باللغة الإنجليزية على منصة وزارة الهجرة يستعين بها المصريين فى الخارج، فنحن أمام تحدى حقيقى لصورة مصر أمام العالم.