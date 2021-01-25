شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب توافق على تعديل القيمة المضافة.. تعرف على التفاصيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الخطة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.

ونص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الهدف من التعديل مواجهة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة خلال الخمس سنوات الماضية، مضيفا: "واجهنا تحديات ضخمة و فكر مختلف له متطلبات يجب التعامل معها ، فبعض الصناعات أصبحت في حاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت منها صناعة الورق التي أغلقت بعض مصانعه في مصر نتيجة الاعفاءات التي يحصل عليها المصنعون الأجانب، بالإضافة لاى ضريبة القيمة على التجارة الالكترونية التي زادت بقوة و نحتاج لوضع منظومة لتحصيل الضرائب على التجارة الالكترونية و بما يتفق مع المواثيق الدولية".