شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين.

وجاء في البرقية:

"بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم ولكل رجال الشرطة الأوفياء بأصدق التهانى القلبية، معربًا عن بالغ التقدير والاعتزاز بالشرطة المصرية وما تقدمه من تضحيات في سبيل أمن وحماية الوطن، مشيدًا بما يتمتعون به من كفاءة عالية ومسئولية صادقة، كما أدعو المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا للعمل نحو تقدم وازدهار وطننا الغالي تحت قيادة فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي، متمنيًا لسيادتكم دوام التوفيق والسداد".