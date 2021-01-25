شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة:تواصلنا مع البابا تواضروس لمساعدة مصريين عالقين فى كينيا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في بيانها أمام مجلس النواب ، أنه فى إطاررعاية ومتابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لكافة الجاليات المصرية بمختلف دول العالم، تواصلت مع قداسة البابا تواضروس الثاني ، عقب تلقي استغاثات عدد من المصريين العالقين بدولة كينيا، لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا".

وبدوره، تواصل الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا مع المصريين العالقين ووفر لهم سبل الدعم إضافة إلى مساعدات مالية، وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة وحتى استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج مرة ثانية.