شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نحرص على التعاون مع مجلس النواب فى كافة الملفات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بعودة الوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى 2015؛ وتكليفها بتولى المسئولية، أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم، والعمل على ربطهم بوطنهم الأم، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية وإشراكهم فيها، حتى لا يصبحوا عرضة لما يتم الترويج له ضد الدولة المصرية فى الخارج، وليصدوا هذه الشائعات ويصححوها وسط المجتمعات التى يعيشون بها، وكذلك الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، قد بدأت كلمتها بتوجيه التهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، ووكيلى البرلمان، وأعضاء مجلس النواب، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه فى هذا المجلس، معبّرين عن تطلعاته وآماله، حاملين مطالبه، للتعاون والتنسيق مع الحكومة من أجل تحقيقها، موجهة الشكر والتقدير إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وجميع أعضائه على حسن التنسيق والتعاون.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى الصورة المشرفة التى يظهر عليها البرلمان وزيادة تمثيل المرأة فضلًا عن التمثيل الكبير للشباب فى المجلس، ووجود ممثلين للمصريين بالخارج تحت قبة البرلمان، إلى جانب النخبة المتميزة من أصحاب العلم والخبرة فى مختلف المجالات، مؤكدة حرص وزارة الهجرة على التعاون مع مجلس النواب فى كافة الملفات التى تعمل عليها، فى سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من تنمية.