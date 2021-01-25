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"النواب "يحيل بيان وزيرة الهجرة إلى اللجنة النوعية ويرفع الجلسة العامة للغد

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القاهرة - سامية سيد -  

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

 

جاء ذلك بعدما عقبت الوزيرة خلال الجلسة العامة على ملاحظات النواب بشأن ما عرضته أمام المجلس من نتائج أعمال الوزارة في الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية ، وشهدت الجلسة العامة أيضا اليوم أيضا إلقاء بيان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وتم إحالته للجان المختصة للدراسة أيضا.

 

ورفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا للاستماع لبيان وزيري الخارجية، والطيران المدني، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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