شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تسأل وزير القوى العاملة عن مصير عمال فستيا: الشركة بتتهد وهتتحول لمبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسألت النائبة سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، والمخصصة للاستماع لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عن مصير عمال شركة فستيا، أحد القلاع الصناعية فى صناعة الملابس الجاهزة، لاسيما وأنهم لم يحصلوا على مرتباتهم منذ 3 أشهر.

وقالت البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن رئيس مجلس الإدارة يقول للعمال البالغ عددهم 550 عاملا، أنه سيتم هدم الشركة وتحويلها إلى مبانى سكنية، لاسيما وأنها تقع فى منطقة راقيه، مضيفه : هل يعقل أنه يقول لعامل مستنى راتبه أخر كل شهر معلش أصل هنهد الشركة".

واستنكرت سوسن حسنى الاتجاه إلى ما وصفته بـ"هدم قلعه صناعية مصرية" لكى يتم البناء محلها مبانى سكنية، متسألة عما إذا كان هذه القرار مدروس أم أن المسؤول يتحدث بشكل منفرد.

وأضافت سوسن، أنه يقال للعمال أنهم سيحالون إلى شركة أخرى "ستيا" فى حين أن العاملين فيها يحصلون على رواتبهم بـ"العافية" على حد قولها، مطالبة بحل جذرى وفوزى لمشكلة شركة فستيا، بقولها: "مصيرهم فى رقبتك ورقبتنا كلنا".