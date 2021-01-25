شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ألفت المزلاوى عن عودة جثامين المصرين بالخارج: مش هيبقى موت وخراب ديار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة ألفت المزلاوى، إن جثامين العمال المتوفين بالخارج تأتى على قرية البضائع بمطار القاهرة، فلماذا لا يتم التنسيق بين وزارت الحكومة بحيث تأتى تلك الجثامين على أقرب مطار لمحل سكن المتوفي؟.

وقالت النائبة خلال تعقيبها على بيان وزير القوى العاملة، الذى ألقاه أمام مجلس النواب اليوم: "لا يجب أن يتحول الأمر إلى موت وخراب ديار".

وأضافت: "العمال غلابة.. لماذا يتم حذف أسمائهم من من بطاقات التموين بمجرد سفرهم.. وأهلهم فى أشد الحاجة للتموين".

وتساءلت النائبة ولاء سعد: "لماذا ابتعد الشباب عن القطاع الخاص"، أضافت، "السبب هو غياب الرقابة والتفتيش على القطاع الخاص".

وطالبت النائبة الوزير، بالنظر فى قانون العمل، وتساءلت عن موقف الوزارة فيما يخص العمالة بعد غلق المصانع وخاصة الحديد والصلب، كما تساءلت النائبة عن خطة الوزارة فى التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى من أجل خريج مقبول من سوق العمل.