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اليمن يدعو المجتمع الدولي للتعاطي مع قرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

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محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن - (أ ش أ)

دعت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، المجتمع الدولي للتعاطي الإيجابي مع القرار الأمريكي بتصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية, وذلك للحد من قدرات الحركة ومنع تسليحها ودعمها، وإنقاذ الآلاف من اليمنيين ولتنعم المنطقة بالسلام والأمن المنشود.
وقالت الهيئة اليمنية خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن هيئة رئاسة مجلس الشورى تؤكد على أهمية وعدالة وصوابية قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران جماعة إرهابية، وتراه توصيفًا دقيقًا، يجعلنا نتطلع إلى اعتماده من كل الأطراف التي يعنيها السلام في اليمن.
وأضافت أن التحجج عند البعض بالجوانب الإنسانية على أهمية مراعاتها عند التطبيق، لم تمنع الحوثيين من ارتكاب المزيد من الجرائم، بل ونهب المساعدات الإنسانية، والمتاجرة بها لتمويل الحرب على الشعب والدولة، وكانت آخر جرائمهم الهجوم الصاروخي الذي استهدف الحكومة اليمنية اثناء وصولها مطار عدن الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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