​رئيس "مصر الوسطى" للكهرباء: نستهدف تركيب 180 ألف مسبوق الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن إجمالي الطلبات التي تم التقدم بها على منصة الكهرباء الإلكترونية الخاصة بالشركة بلغ 150 ألف طلب لتحويل العمل بنظام الممارسات لتركيب عداد كودي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 300 عداد كودي حتى الآن من الراغبين في تحويل الممارسة لعداد كودي طبقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأوضح "شمعة" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أي مواطن يستطيع سداد قيمة المقايسات الخاصة به من خلال الهندسات التابعة للشركة وفقًا للمنطقة التابعة لها أو الدفع في خزينة الإدارة أو عن طريق "فوري" في حال وجود أي طارئ أو عطل.

وأكد أنه تم إصدار تعليمات مشددة بتيسير إجراءات المعاينات المتعلقة بالمتقدمين في توفيق أوضاعهم عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء، مشيرًا إلى أن الشركة سنويًا تستهدف تركيب 180 ألف عداد مسبق الدفع ما بين جديد وما يتم إحلاله وتركيبه تنفيذًا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر.