كونتي يستقيل غداً الثلاثاء من رئاسة حكومة إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم الاثنين أنه سيقدم استقالته غدا الثلاثاء فيما ينذر بأزمة سياسية.

ويسعى كونتي إلى الحصول غالبية جديدة منذ انسحاب حزب كان عضوا في الائتلاف الحكومي.

وأورد بيان لمكتب رئيس الوزراء أن كونتي دعا إلى اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء في الساعة التاسعة (الثامنة ت غ) بهدف "إبلاغ الوزراء نيته التوجه إلى مقر رئاسة الجمهورية للاستقالة".

يأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس سيرجيو ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة وتجنب انتخابات مبكرة، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

بدأت الأزمة السياسية في الائتلاف الحاكم مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014-2016) حزبه "إيطاليا فيفا" من الائتلاف الحاكم بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وخطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.