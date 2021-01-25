إسبانيا تسجل إصابات قياسية جديدة بـ«كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت إسبانيا رقماً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 93822 حالة خلال العطلة الأسبوعية، في حين قفز تواتر الإصابة بالفيروس، كما تم قياسه على مدار الأربعة عشر يوما الماضية، إلى ارتفاع جديد بلغ 885 إصابة بين كل مئة ألف نسمة اليوم الاثنين من 829 يوم الجمعة.

وطبقاً للتحديث الأخير للأرقام، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليونين و593382 حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات، بواقع 767 إلى 56208 حالات، حسب بيانات وزارة الصحة.

وفرضت السلطات في الأقاليم إجراءات صارمة جديدة في محاولة لوقف تفشي المرض.