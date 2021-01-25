روسيا وأميركا تناقشان تمديد معاهدة «نيو ستارت» النووية

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ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الاثنين، أن موسكو وواشنطن بدأتا اتصالات من أجل تمديد اتفاقية «نيو ستارت» النووية.

ونقلت التقارير الإخبارية، عن مجلس الأمن الروسي، أن أمين المجلس نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحثا في اتصال هاتفي تمديد المعاهدة التي تحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

كانت تقارير أميركية، قالت إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اقترحت تمديد المعاهدة خمس سنوات إضافية لكون الوقت لم يعد يسمح بالتفاوض للتوصل إلى معاهدة جديدة.

وتقيد المعاهدة، التي من المقرر أن ينتهي العمل بها في الخامس من فبراير المقبل، ما تنشره كل من الدولتين من رؤوس نووية استراتيجية بما لا يزيد على 1550 رأساً لكل منهما.

وقعت «نيو ستارت» في عام 2010 في العاصمة التشيكية براغ، وهي آخر اتفاق كبير للحد من التسلح لا يزال قائماً بين الخصمين السابقين في حقبة الحرب الباردة.