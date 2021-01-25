الرئيس الصيني: البشرية ستنتصر على «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستواصل مشاركتها النشطة في التعاون الدولي من أجل مكافحة جائحة كورونا «كوفيد - 19»، وشدد على أن البشرية ستنتصر على الجائحة، وتخرج منها أقوى من ذي قبل.

وقال الرئيس الصيني، في كلمة له، خلال «الفعالية الافتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي لأجندة دافوس»، إن تفشى جائحة «كورونا» شكل تهديداً خطيراً على الصحة العامة العالمية وأوقع الاقتصاد العالمي في الركود، وواجهت البشرية بسببه أزمات متعددة نادراً ما تحدث في التاريخ.

ونوه بأن الصين ستواصل تنفيذ استراتيجية الانفتاح القائمة على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وتعزيز التنمية المستدامة وتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب العمل على إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية.

ونقلت «مجموعة الصين للإعلام» عن الرئيس الصيني مطالبته العالم في هذا الشأن بإنجاز مهام أربع، تتضمن تعزيز التنسيق في السياسات الاقتصادية الكلية، وتضافر الجهود لتحقيق النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل للاقتصاد العالمي، ونبذ التحيز الأيديولوجي، والسير على طريق التعايش السلمي والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وتجاوز الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، والعمل سوياً على تعزيز التنمية والازدهار في الدول كافة، إلى جانب العمل سوياً على مواجهة التحديات الكونية، وخلق مستقبل أجمل للبشرية.



