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بريطانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها سجلت 22195 حالة إصابة جديدة بفيروس ، انخفاضاً من 30004 حالات في اليوم السابق، في حين أظهرت إحصاءات حكومية أن ستة ملايين و573570 تلقوا جرعة أولى من لقاح الوقاية من كورونا.
كما سجلت البلاد 592 وفاة، انخفاضاً من 610 حالات أمس الأحد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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