واشنطن تهاجم بكين.. حريصون على إيقاف الانتهاكات الصينية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 9:41 مساءً

هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض روسيا والصين، مؤكدة أن الولايات المتحدة “حريصة على إيقاف الانتهاكات الصينية”، وقالت إن واشنطن “تعمل مع حلفائها من أجل ذلك”.

وقالت، جين ساكي، في مؤتمر صحفي،الاثنين، إن “الصين تتحدى أمننا بطريقة تتطلب مقاربة أميركية جديدة”، مشيرة إلى أنه “يجب تعزيز موقفنا الدفاعي السيبراني ضد هجمات الصين”.

وطالب البيت الأبيض روسيا بـ”إطلاق سراح كل المعتقلين والإفراج غير المشروط عن المعارض الروسي المحتجز أليكسي نافالني”.

وقالت ساكي إن “الرئيس يتصل مع عدد من القادة الأجانب ويخطط للمزيد من الاتصالات”.

وأقرت ساكي بوجود “ارتباك” في موضوع اللقاحات مؤكدا إنها “مشكلة موروثة من الإدارة السابقة”، فيما أكد مطالبة “الوافدين إلى الولايات المتحدة بإثبات عدم إصابتهم بفيروس كورونا”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن “يجري اتصالات لتحريك ملف حزمة المساعدات الخاصة بمواجهة تداعيات الجائحة”، مضيفة أن بايدن “قرر تمديد القيود على السفر مع بريطانيا والبرازيل وإيرلندا”.

وتعهدت ساكي بالسعي لتوفير “معلومات واضحة للأميركيين بشأن مواجهة الوباء”.

وأجرى بايدن جملة تغييرات مستمرة على سياسات خطها سلفه الرئيس ترامب، أو على سياسات سبقت ذلك.

وأصدر بايدن، وفقا لساكي، أمرا تنفيذيا “يسمح لكل الأميركيين المؤهلين للخدمة العسكرية بالحصول على حق الانضمام للجيش”.