كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. أشبال الاطلس في مواجهة منتخبات غانا وتنزانيا وغامبيا

جدة - عبدالحي حسين - أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة المقرر إجراؤها في شهر فبراير القادم بموريتانيا عن وقوع المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات غانا وتنزانيا وغامبيا.

وا جريت عملية القرعة اليوم الإثنين، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، على هامش منافسات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين ” الكاميرون 2020″، المتواصلة حاليا إلى غاية الـسابع من شهر فبراير القادم.

وستنطلق نسخة كأس أفريقيا لأقل من 20 سنة في الـ14 من شهر فبراير القادم إلى غاية الـ4 من مارس، حيث ستجرى موزعة بين العاصمة نواكشوط و مدينة نواذيبو.

و يدشن أشبال الاطلس رحلتهم في المسابقة بمنازلة غامبيا، في الـ16 من فبراير القادم، على أرضية الملعب البلدي لنواذيبو، قبل أن يواجهوا المنتخب الغاني في الـ19 من الشهر ذاته، في نفس الملعب، ليختتموا الدور الأول بمواجهة تنزانيا، في الـ22 من فبراير على أرضية الملعب الأولمبي في نواكشوط ، علما أن المنتخب المغربي سيجري جميع مبارياته في الثامنة مساء (غرينيتش +1).

وكان أشبال الاطلس قد حجزوا مقعدهم إلى هذه المسابقة بعد تفوقهم على الجزائر وتعادلهم أمام تونس وليبيا، ضمن منافسات كأس دوري شمال أفريقيا التي أ قيمت مؤخرا بتونس.