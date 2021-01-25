امرأة من أصل باكستاني.. تعيين أول مسلم في منصب مدعي عام في الولايات المتحدة الأمريكية

جدة - عبدالحي حسين - يشهد فبراير المقبل، وصول أول شخصية مسلمة في الولايات المتحدة إلى منصب مدعي عام في البلاد، وهي المحامية الأمريكية ـ الباكستانية، صايمة محسن، التي ستتولى منصب مدعي عام المقاطعة الشرقية لولاية ميشيغان.

ونقلت صحيفة “ديترويت فري برس” اليومية، الأوسع انتشارا في ميشيغان، عن مسؤولين أمريكيين، وشخصيات من المجتمع المسلم قولهم إن “في 2 فبراير، ستتولى محسن، البالغة من العمر 52 سنة، منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميشيغان، بعد أن يتنحى المدعي الحالي للمنطقة ماثيو شنايدر”.

وحتى الآن، تشغل محسن منصب المساعد الأول لماثيو شنايدر.

وولدت محسن في باكستان، لكنها عملت لعقود في القطاع القضائي للولايات المتحدة، ومنذ عام 2002، تعمل في مكتب المدعي العام الأمريكي بصفتها مهاجرة مسلمة من أصل آسيوي.

وبوصولها إلى منصب المدعي العام للمقاطعة الشرقية لولاية ميشيغان، ستجلب محسن التنوع إلى منصب مهم مسؤول عن إنفاذ القانون في هذا الجزء من الولاية.

وقالت وزارة العدل، في بيان صحفي، إعلانا عن تعيين محسن في المنصب الجديد، إن الأخيرة “خدمت في وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، والعنف، وفريق عمل المخدرات، ووحدة الجرائم العامة، وجميعها قطاعات تابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي”، وأضافت: “إن محسن مدع عام محترف، عملت في مكتب المدعي العام الأمريكي، منذ عام 2002، وقبل ذلك كانت نائبة للمدعي العام لنيوجيرسي، ومساعد المدعي العام في مانهاتن”.

وبدورها، اعتبرت محسن التعيين “شرفا عظيما”. وقالت في تصريحات، نقلتها صحيفة “ذا نيوز” الباكستانية إنها ستكون “ملتزمة بالوفاء بمهمتها الأساسية، المتمثلة في تطبيق القانون بأمانة وتحقيق العدالة للجميع”.

ومن جهته، أعرب المدعي العام الحالي لشرق ميشيغان، ماثيو شنايدر عن سعادته بتعيين محسن.

وقال إنه ترك المنصب “في يد واحدة من أفضل المدعين الفيدراليين، الذين عرفهم على الإطلاق”.

ووصف شنايدر صايمة محسن بأنها “محامية ديناميكية، ومديرة موهوبة”، حسب المصدر ذاته.

كما اعتبر أن وصولها إلى هذا المنصب يجعل “الحدث تاريخيا”، كونها أول امرأة مهاجرة مسلمة تتولى منصب مدعي عام في البلاد،

وأضاف أنّها “ستكون ممثلة بارزة، ومدافعة عن المجتمع”.

ومن جهتهم، احتفى عدد من قادة المجتمع الإسلامي في الولايات المتحدة بتعيين صايمة محسن، في منصب مدعي عام في البلاد.

وعلق جايدر عباس، المحامي في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير”، وقال: “لا أعتقد أنه كان هناك يوما، مدع عام أمريكي مسلم”.