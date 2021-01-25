- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر بالصور.. منتخبنا الوطني ينهي وحدته التدريبية الثانية تحضيراً لمواجهة الكويت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-25 | 20:01
918 مشاهدة
وشهدت الحصة التدريبية الثانية لأسود الرافدين، بقيادة المدرب ستريشكو كاتانيتش، التركيز على الجوانب التكتيكية، وكيفية إعداد اللاعبين لمواجهة الازرق الكويتي.
وسيخوضُ منتخبنا الوطني، يوم غد الثلاثاء، حصته التدريبية الأخيرة على ملعب الفيحاء بتمام الساعة الخامسة مساءً.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا