بالصور.. منتخبنا الوطني ينهي وحدته التدريبية الثانية تحضيراً لمواجهة الكويت

وشهدت الحصة التدريبية الثانية لأسود الرافدين، بقيادة المدرب ستريشكو كاتانيتش، التركيز على الجوانب التكتيكية، وكيفية إعداد اللاعبين لمواجهة الازرق الكويتي.

وسيخوضُ منتخبنا الوطني، يوم غد الثلاثاء، حصته التدريبية الأخيرة على ملعب الفيحاء بتمام الساعة الخامسة مساءً.