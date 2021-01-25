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بالصور.. منتخبنا الوطني ينهي وحدته التدريبية الثانية تحضيراً لمواجهة الكويت

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-25 | 20:01

بالصور.. منتخبنا الوطني ينهي وحدته التدريبية الثانية تحضيراً لمواجهة الكويت

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أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم وحدته التدريبية الثانية على ملاعب المدينة في البصرة، مساء اليوم الاثنين، وذلك تحضيراً لمواجهة منتخب الكويت بعد غد الاربعاء على ملعب جذع النخلة.

وشهدت الحصة التدريبية الثانية لأسود الرافدين، بقيادة المدرب ستريشكو كاتانيتش، التركيز على الجوانب التكتيكية، وكيفية إعداد اللاعبين لمواجهة الازرق الكويتي.

 

وسيخوضُ منتخبنا الوطني، يوم غد الثلاثاء، حصته التدريبية الأخيرة على ملعب الفيحاء بتمام الساعة الخامسة مساءً.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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